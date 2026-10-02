Wśród młodzieży spada akceptacja dla osób LGBT
Z raportu CBOS "Młodzież 2025" wynika, że w stosunku do badania z 2021 roku akceptacja dla osób LGBT spadła o 16 p.p. do 45%.VoxClamantisInDeserto
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Z raportu CBOS "Młodzież 2025" wynika, że w stosunku do badania z 2021 roku akceptacja dla osób LGBT spadła o 16 p.p. do 45%.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (29)
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a jak ludzi popytasz, to się 20% zgłosi, bo to teraz modnie kontrowersyjne
no i się nigdy nie dowiemy czy 50% czy 0,005%