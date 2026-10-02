Orlen, Unimot, MOL - konsekwencje po podpisie Nawrockiego nie takie złe?
Podpisanie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków jest dla Orlenu wyraźnie negatywnym sygnałem. Dla inwestorów oznacza to przede wszystkim ryzyko istotnej presji na przyszłe wyniki netto spółki. W przypadku producentów paliw stawka podatku ma wynosić 60 proc. od zysku uznanego za nadzwyczajny, coFXMAG
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Komentarze (36)
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@barbara-janusz: jaki fundusz. Nie ma żadnego funduszu xD szmal idzie do budżetu do całego wora. Plebs sobie za rok zapomni że z tego podatku miały być jakieś obniżki.
Niby tak, ale taka agencja modernizacji rolnictwa jest finansowana z budzetu i wlasnie rusza program doplat do paliwa.
Ciekawie dzieje się w tym kraju.
Ukradli zyski z Orlenu żeby obniżyć podatki żeby wyjść na 0 skoro nie będzie wpływu z podatków.
oni wydymali akcjonariuszy mniejszościowych.
Doczytaj sobie bardziej o co w tym chodzi, bo piszesz bzdury.