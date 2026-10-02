q--a mać, przemysł energii jest kluczowym przemysłem wpływającym na rozwój gospodarki kraju. jak rozumiem, że spółka/firma ma przynosić zyski ale k---a te spółki należą do państwa i państwo w nich produkuje surowiec dzięki któremu z innych źródeł będzie płynęła kasa z podatków do państwa. Jeżeli Państwo p----------a marzę na źródłach energii na poziomie 40% to nic dziwnego, że to się przekłada na niższy zysk państwa w innych dziedzinach a co gorsza obniża Pokaż całość