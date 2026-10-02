"Kiedy nie mógł znaleźć skarpetek do pary, musiał klęczeć nago, trzymając nad głową różne przedmioty. Gdy zapomniał wyprowadzić psa na spacer, wystawiano go boso na mróz i bito deskami. W ten sposób Dawid (41 l.) i jego żona Karolina (31 l.) F. ze Zgierza koło Łodzi, którzy pełnili funkcję..."