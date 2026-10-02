Czyli rozumiem że szpital powinien dostać hajs bez żadnej umowy, bez żadnych warunków żeby mogli rozdać pieniądze po kolegach, wypłacić lekarzom i p-------ć jak to w Polsce bywa. Czy może lepiej żeby fundacja dobrze zabezpieczyła się umową żeby żadne wałki nie przeszły?



Jestem ciekawy jakie dokładnie zapisy umowy nie podobają się szpitalom że aż tak mocno negocjują.