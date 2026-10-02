Szpitale nadal nie otrzymały pieniędzy ze zbiórki Łatwoganga
Większość pieniędzy, które Fundacja Cancer Fighters przeznaczyła na wsparcie szpitali, nie trafiła jeszcze na konta placówek dowiedziała się Rzeczpospolita. Niektóre ze szpitali wciąż negocjują zapisy umowy darowizny. Eksperci, z którymi rozmawialiśmy, uznają je za kontrowersyjne.Poludnik20
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Komentarze (30)
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Nadal będziecie wrzucać do puszek?
@Poludnik20: Dokładnie, każdy dzień opóźnienia to realny zarobek dla organizatorów, więc tylko debil śpieszyłby się z przekazaniem kasy. Będą grać na czas, negocjować umowy i nawet specjalnie wprowadzać zapisy, które są nie do zaakceptowania byle pociągnąć to jeszcze trochę a jak w końcu szpitale dostaną przelewy to im zostaną się odsetki i będą ustawieni do końca życia...
@DuchZoliborza: dokładnie, a jakiekolwiek pytanie to „hejt”, „zamach na chore dzieci”.
Już sama nazwa wskazuje o co chodzi
Jestem ciekawy jakie dokładnie zapisy umowy nie podobają się szpitalom że aż tak mocno negocjują.