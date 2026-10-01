Cała prawda o Żabce Ludzie popełniają samobójstwa bo nie mają jak zapłacić vat-u
Była twarzą Żabki. Dziś mówi o pętli finansowej. Inna bohaterka opowiada, że gdy chciała odejść z sieci, usłyszała o 700 tys. zł długu. W Magazynie Anity Gargas byli franczyzobiorcy Żabki przedstawiają swoje doświadczenia: pracę po 17 godzin, spory o rozliczenia, presję przy zamówieniach i strachmuza58
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Komentarze (101)
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W wielu Żabkach bardzo często zmienia się najemca i pracownicy - to się przecież nie dzieje bez powodu, z jakichś przyczyn rezygnują. Widocznie zdążyli się połapać i zwijają się póki mogą.
Mamy dla Ciebie loka,mamy dla Ciebie towar, potrzebujesz 5000zl na kase i otwarcie dzialanosci. Zatrudnisz sobie dwoch pracownikow i bedziesz SZEFEM KIEROWNIKIEM WLASCICIELEM i bedziesz zarabial 100k mieseicznie zaplacisz jakies ochlapy pracownikowi i reszta Twoja. Podpisujesz kwit inblanco a pozniej jak chcesz odejsc bo nie spina sie kolejny miesiac, podliczaja Cie za wszsytko + to co Ci ukradli ze sklepu
Dopiero jak niektórzy wejdą w bagno to orientują się, że te obiecane 15k/msc od żaby to może starczy na dwie pracownicze pensje.
@YeahBunny: Ale przecież w split payment nie robisz dwóch osobnych przelewów tylko jeden. Niby czemu nie mogłoby to tutaj działać tak samo?
Oczywiście przychód ponad 30 tysięcy może oznaczać np 50, 80. Tego nie wiemy.
Ale ważne jest to, że od
Więc z tego pewnie średnio 15% VAT jest do zapłacenia, kilka tysięcy za wynajem lokalu (bo u nas rentier musi mieć lokal zwrócony w rok). Nie daj borze pracownika jednego na minimalna zatrudnić to z takich 30000 "przychodu" zostanie ci -2000zł na
@Haszaks: Co to znaczy, że policzyła sklep 3 razy? Przeszła się trzy razy po sklepie głośno odliczając i jej dług darowali? xD
Najwidoczniej umie liczyc nie musisz zazdroscic od razu( ͡° ͜ʖ ͡°)
A co
Teraz wiadomo dlaczego.
@DuchZoliborza: O nie, nie, nie! Jest B2B... od tej najgorszej strony. To przerzucenie wielu ryzyk i wielu kosztów z sieci na franczyzobiorcę. Za to sieć pozostawia sobie korzyści.
Dokładniej to ryzyka i koszty są franczyzobiorcy, czyli jak w biznesie. Ale nie ma żadnych korzyści z biznesu - nie możesz o niczym decydować, nie możesz prowadzić własnej polityki cenowej czy zaopatrzenia, nie możesz w dowolnym momencie zakończyć
McDonald, Steam, Spotify, w ogóle wszystkie sklepy spożywcze. Profity dla klientów, że u ciebie kupują, ale koszt tego przerzucany na producentów. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
I ciągle się ktoś znajdzie i nabierze.