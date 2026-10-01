Bo to sa ludzie którzy biorą się za coś, czego nie rozumiej. VAT nie jest ich. VAT w cenie od początku do końca jest podatkiem należnym państwu. Ja już dzisiaj nie rozumiem, dlaczego w momencie samego dokonywania transakcji od razu VAT i cena towaru nie mogą być rozbijane. Jest taki mechanizm przy fakturach w podzieloną płatnością i dokładnie to samo można zastosować do każdego zakupu.