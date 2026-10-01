Niedobrze, twierdza musi być zawsze oblężona, Europa musi iść zawsze w złą stronę, bo inaczej okaże się że prawica nie ma programu ¯\(ツ)/¯

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Prawica ma głosy wtedy gdy ludzie realnie czują, że żyje im się gorzej, że jest niepewnie, nie trzeba niczego więcej, prawica mówiła zawsze to samo, zarówno w latach jak budowała potęgę Europy jak i w czasach kiedy rządziła centrolewica ;pBrak bezpieczeństwa, niepewność, ubożenie klasy średniej, to są