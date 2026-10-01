Mit upadającej Europy - najnowszy film Good Times Bad Times
Tytuł w kontrze do newsów, wręcz prowokacyjny. A może sarkastyczny? Ośmieszanie Europy jest klikalne i viralowe, a czy pokazanie jasnych stron będzie miało swoją szansę w odmętach internetu?sir-stachu
- #
- #
- #
- #
- 60
- Odpowiedz
Komentarze (60)
najlepsze
@Milegodniawszystkim: To że firma zarejestrowana w USA firma zarabia biliony dolarów to nie znaczy że "przeciętny Jankes" ma z tego cokolwiek. PKB w kontekście jakości życia przeciętnego obywatela nie znaczy absolutnie nic.
W tym cudownym kraju zwanym USA nie ma publicznej opieki zdrowotnej, nie ma urlopów macierzyńskich a pensja minimalna to 7 dolarów za godzinę
Prawica ma głosy wtedy gdy ludzie realnie czują, że żyje im się gorzej, że jest niepewnie, nie trzeba niczego więcej, prawica mówiła zawsze to samo, zarówno w latach jak budowała potęgę Europy jak i w czasach kiedy rządziła centrolewica ;p
Brak bezpieczeństwa, niepewność, ubożenie klasy średniej, to są
@przeciwko78:
Tak, lęki sprowadzone i wynikłe z działania lewicy ;)
Gdyby nie było nadmiernej ekologii, nie upadałoby hutnictwo, przemysł ciężki, przemysł chemiczny, nawozowy,
# Woke
# Poprawność polityczna
# Cenzura
# Walka z tajemnicą korespondencji, wolnością słowa
# Zielony ekoterroryzm
to wina chorych z ojkofobii , lewak0idalnych Europejczyków
@andymen: i jak ci idzie?
Spojler:
IMO:
- Jak prawdopodobnie w 2028-30 powstanie AGI w USA i w Chinach, a chwilę później zostanie udostępniona w abonamencie, to w