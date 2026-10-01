I skąd teraz pozyskać pacjentów jak nie z państwowej placówki. Dochód spadnie do 200.000.....nie wiem jak przeżyją, trzeba będzie gruz wpier...alać. Smutne to, tragedia wielu ludzi.....a nie czekaj........tragedia wielu pacjentów. Prokurator powinien im zabronić wykonywania zawodu tak przez 15 lat za fałszerstwo, kradzież i doprowadzenie do upadku państwowej placówki. Powinni też za te wszystkie lata oddać hajs wraz z odsetkami ustawowymi i powinny być im postawione zarzuty + zakaz pełnienia funkcji w Pokaż całość