Szpital w Miastku upadł. Lekarze wykazywali nawet 77 zabiegów na dobę
Sąd ogłosił upadłość szpitala w Miastku, który ma ponad 40 mln zł długów. Kontrola NFZ wykazała, że kilkuminutowe zabiegi termolezji w znieczuleniu miejscowym rozliczano jak skomplikowane operacje neurochirurgiczne, ponad czterokrotnie drożej. Kara to 13,2 mln zł, sprawę bada prokuratura w Słupsku.real_scoria
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Komentarze (16)
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Kogo ukarano ?
To państwo jest z błota i dykty, w normalnym kraju majątki wszystkich winnych byłyby zarekwirowane, a sami złodzieje łącznie z całą dyrekcja szpitala siedzieliby w areszcie w oczekiwaniu na proces.
Dobrego dnia Wam życzę Wykopki i dbajcie o zdrowie.