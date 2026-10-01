Co ludzie mają ze łbem z tym podniecaniem się prędkością? No każdemu chyba zdarzyło się sprawdzić samochód i rozbujać do 200 czy więcej no i co w tym jest takiego fajnego na prostej drodze? Naciskam pedał, silnik zwiększa obroty i samochód przyspiesza i drzewa się szybciej przesuwają, no j----a magia, metafizyka, że trzeba o tym nagrywać jakieś g---o rapy albo wrzucać filmiki na tik toka xD Fascynujące jak to, że jak ustawię Pokaż całość