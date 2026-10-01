Karyna chwali się jazdą 200km/h
Niezbyt mądre karynsko leci 200km/h i puszcza kierownicę, żeby zmienić bieg, a z naprzeciwka jedzie auto to się prosi o tragedięWaiter98
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Niezbyt mądre karynsko leci 200km/h i puszcza kierownicę, żeby zmienić bieg, a z naprzeciwka jedzie auto to się prosi o tragedięWaiter98
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Komentarze (52)
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Materiał na żonę normalnie.
W sumie nie mam się do czego przyczepić, tu jest chyba pełen komplet - nic, tylko zgłosić się z takim filmem i nagrywającą do najbliższego zakładu utylizacji odpadów niebezpiecznych dla środowiska.
@Nosororzec: Jak dostrzegłem na tym filmiku, to tam świeci się kontrolka, że okładziny hamulcowe do wymiany :) A i chyba ABS też się świeci :) Do pełnej kumulacji typowej dla starego bmw brakuje tylko sarny wyskakującej z tego lasu oraz drzewa, które znienacka pojawiło się na poboczu w rowie.
Takich ludzi mijasz na drodze.
Na autostradzie to meh, bez znaczenia ale w takich warunkach to masakra.