Fajnie. Tylko żeby auto tyle przejechało to musi być zaprojektowane do tego. Dziś producenci używają wielu sztuczek by auto po około 10 latach było na złom. Patrz BMW dziwnym trafem E60 kurczące się "rurki" w bloku silnika powodujące wycieki płynu chłodzącego. W nowszych BMW plastikowe elementy ulegające kruszeniu po około 10 latach np. termostat, pompa. Oba przypadki kończą się remontem silnika. Nawet jakbyś dbał i chuchał to nie zrobisz miliona kilometrów. Chociażby Pokaż całość