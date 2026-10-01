Świetny film na temat długowieczności silników spalinowych.
Czyli jak przejechać milion mil bez wymiany silnika. Mocno polecam. [ENG]Pierdyliard
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Czyli jak przejechać milion mil bez wymiany silnika. Mocno polecam. [ENG]Pierdyliard
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Komentarze (51)
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Zwracam też uwagę, że oni mówią o milionie mil, czyli 1,6 miliona kilometrów. U nas takie przebiegi też są ewenementem. Wiadomo, że hehe sprowadzane passaty z Niemiec pewnie z takiej wartości były skręcone, ale nadal..
Poniżej znajdziesz obszerne, szczegółowe opracowanie filmu „The Science Behind Million Mile Engines!” z kanału Repair Geek (link do filmu: http://www.youtube.com/watch?v=e3AdUj8FZAs). Tekst został przygotowany tak, abyś mógł wygodnie przeczytać całość w
Występowały z podgrzewaniem płynu chłodniczego. W modelach na rynek z chłodniejszym klimatem. Moje A4b5 z Belgii miało 3 świece w króćcu z tyłu silnika. Podobno podgrzewały płyn do 60 stopni.
Jeśli jeździsz 60 minut dziennie ze średnią prędkością 50 km/h, pokonujesz 50 km dziennie.
Żeby przejechać 1 000 000 km:
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@arturnowak2018: Jeżeli jeździsz 60 minut dziennie z prędkością 50km/h
Jak ktoś jeździ ponad 12godz dziennie po autostradach, milion można naklepać stosunkowo szybko.
Wystarczy przejrzeć otomoto, widywałem auta 5 letnie z przebiegami 400tyś.
@epicentrum_chaosu: *silnik wolnossący, praktycznie bez osprzętu, niewysilony, nieprzeciążony, z pośrednim wtryskiem, pracujący w cyklu atkinsona, z małą zmiennością obrotów. Nie występuje w naturze poza hybrydą toyoty.
Bo tam się nie ma co psuć i czekać w warsztatach. Większość normalnych silników zrobi podobne przebiegi, ale w międzyczasie wszystkie części są po 10 razy wymieniane. W hybrydzie tylko olej i filtr od