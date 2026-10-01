Widział ktoś kiedyś informatyka u dentysty? Ja nie, ale jeśli nawet to nie był tam do aktualizacji softu tylko zrobić swoje uzębienie by wyglądało bardziej bielsze gdy się będzie uśmiechać. A ma z czego, na papierze pewnie wypraszał o budżet na działanie infrastruktury a tu myk i cieknie ( ͡° ͜ʖ ͡°)