Ktoś twierdzi, że ukradł dane ponad 2mln polaków z gabinetów stomatologicznych
"HORUS" oznajmił, że ukradł dane 2 400 000 pacjentów, 712 000 osób z personelu medycznego oraz 1 200 000 recept. Ofiarą ataku miała być firma FELG, twórca aplikacji najczęściej wybieranej przez gabinety stomatologiczne. Dane pobierał za pomocą API, korzystając ze źle zabezpieczonych endpointów.K1DoN
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Komentarze (41)
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Kiedyś im nawet powiedziałem, że z tą felgą to wprowadzają w błąd bo człowiek myśli, że na wymianę opon jest umówiony :-/
@Sidroff: Ja byłem i obaj śmialiśmy się z proli zarabiających 10k brutto. ( ͡º ͜ʖ͡º)