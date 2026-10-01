Podatek od robotów? Bill Gates apeluje o składki FICA od maszyn
Bill Gates wraca do kontrowersyjnego pomysłu: firmy zastępujące pracowników robotami i sztuczną inteligencją powinny płacić podatki FICA. Ma to chronić budżet, spowolnić gwałtowną automatyzację rynku pracy i sfinansować przekwalifikowanie ludzi.Tired_
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Komentarze (38)
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( ͡° ͜ʖ ͡°) bo ten (nie)rząd tylko podatki potrafi nakładać i uciskać pospólstwo jak niegdyś magnateria chlopa pańszczyźnianego
@rambo122: Mogą się przebranżowić i nauczyć czegoś w czym roboty ich nie zastąpią
Kazdy kto żyje dość długo by poznać "c-----e zdolnosci celownicze" polityków, niejeden raz kazdy podatek czy dopłata która miała uderzyc w korporacje/najbogatszych zawsze ostatecznie uderza w klase srednią lub bogatszych przedstawicieli klasy nizszej nie ruszajac najbogatszych.
Robot powinien generować składki za każdego zastąpionego człowieka.
@projektant_doktorant: przejście z lokalnej waluty na euro też nie powinno mieć żadnego wpływu na ceny. A podobno w każdym takim przypadku rosły.
A co do samej automatyzacji to wklejam swój standardowy komentarz w takich wątkach.
*katastralny byłby jeszcze lepszy