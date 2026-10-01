Generalnie to musi takie coś nastąpić, bo gdy 3/4 ludzi straci pracę, będzie trza z czegoś finansować dochód podstawowy, jak nie będzie konsumentów to kto będzie kupować to wszystko z tych fabryk? Po co ta super wydajność jak nie będzie popytu. Za 50 lat będzie dochód podstawowy i jedynie prace społeczne z przydziału.