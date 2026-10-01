Jeśli myślimy o finansach w perspektywie krótkoterminowej, tzw. "tu i teraz" to ta decyzja przyniesie pewną ulgę na stacji, natomiast w perspektywie długoterminowej przyniesie więcej szkody jak pożytku, w dodatku podważa i tak już słabą wiarygodność państwa polskiego jako partnera biznesowego i tworzy bardzo niebezpieczny precedens, który sankcjonuje działanie prawa podatkowego wstecz. Zła i niebezpieczna decyzja.