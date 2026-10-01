Orędzie prezydenta. Karol Nawrocki zdecydował ws. ustawy dotyczące paliw.
Prezydent podpisał ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych.MistrzSumo
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Prezydent podpisał ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych.MistrzSumo
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Komentarze (142)
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Mnie interesuje co się wydarzy jak TK powie że ten gniot nie jest zgodny z najwyższą ustawą? Ruszą pozwy o zwrot wpłaconych podatków. Jeśli nie będą chcieli zwrócić to
Teraz Tusk ma nie lada zagwozdkę co zrobić, bo ta ustawa oczywiście nie obniży cen na stacjach, a już nie będzie można mówić: "przez Nawrockiego"
Oczywiście cała Pisowska machina propagandy już ruszyła
@qoop: W tej cenie będziesz mógł kupić tylko 1 litr. (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)