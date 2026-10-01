Portal na którym można sprawdzić frekwencję wszystkich posłów!
Czekałem na to aż ktoś zrobi wreszcie jakieś statystyczne podsumowanie polityków. Okazuje się, że powstała strona Leniwy Poseł która zbiera publiczne dane z głosowań i można sobie prześwietlić każdego posła.LosowyMaciek
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Komentarze (90)
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@WykoZakop: brać 2-3 krotność śreniej krajowej i nie przychodzić na 80% spotkań to serio trzeba być chujem na kaczych nogach...
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/posel-ko-boguslaw-woloszanski-o-starcie-w-wyborach-jestem-rozczarowany/n6r6lzb
@CoYoT85: Nie, premier w Polsce nie musi być posłem ani a Prezes Rady Ministrów nie musi posiadać mandatu parlamentarnego.
Wołoszański w tym wieku więcej wizyt u lekarza niż głosowań.
Pawłowska nie miała czasu głosować, bo akurat partie zmieniała.
Mentzena nie było, bo wiecie. Biznesmen. Nie miał może czasu, bo ratuje gospodarkę walcząc z przepisami.
Wilku KFD akurat działał ... nawarrony
Wipler pewnie czyścił koszulę z rzygów
Każdy jest leniwy. To, że ktoś przychodzi do sejmu nie oznacza, że jest pracowity ¯\(ツ)/¯
Dieta parlamentarna: 0zł
"Wypłata": 0zł
kilometrówka: 0km
Się nauczą chodzić do pracy - najlepiej rowerem albo
@wojciech-bogdan: Nie no, nie mówię o porzuceniu pracy. Niechbym nawet miał na to wszystko l4. Przecież po co komu taki pracownik, którego nie ma ?
W ogóle to jest kosmos... Jest głosowanie nad ustawami, które nie są nasze, więc i tak zagłosujemy przeciwko, a że opozycja nie ma większości to w sumie jeden c--j czy zagłosujemy przeciwko czy nie zagłosujemy wcale więc dzisiaj
@theonering: Czyli jak ktoś ma ponad 2k głosowań usprawiedliwionych to już okejka ?
@theonering: Jak k---a więcej ? Co to w ogóle k---a znaczy ? PSI K---A OBOWIĄZEK być na głosowaniu i podejmować decyzje w państwie, s--------y j----e.
Kacprzyk jak w czasie dyżurów w trzech szpitalach brał udział w obradach rady dzielnicy to też było ok?
On też utrzymuje, że jest jednocześnie w Sejmie i w KPRM. A nie zdziwię się jak zaraz wyjdzie, że zasiada jeszcze w 5 radach nadzorczych SSP i 20 różnych komisjach i za wszystkie ciągnie kasę za pełny etat.
Art. 3. ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora