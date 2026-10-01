Pieszy uszkadza super drogie sportowe ałtko
Co się dzieje, gdy zwrócisz kierowcy uwagę, że ulica w mieście to nie tor wyścigowy.kiero_profesjonal
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Co się dzieje, gdy zwrócisz kierowcy uwagę, że ulica w mieście to nie tor wyścigowy.kiero_profesjonal
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Komentarze (82)
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Trzeba na prawdę nie szanować swojego zdrowia lub życia by aż tak ryzykować.
Ludziom często w takich sytuacjach puszczają nerwy (zwłaszcza jak ktoś ma drogie autko) i może ktoś kiedyś depnąć gazu. No i co z tego, że racja
@andbatros: może wtedy nie będzie już spamować i robić gnoju na ulicy, jak dla mnie same plusy.
Szkoda tylko że dostanie rentę, bo za skakanie na auta powinna być odmowa świadczeń, bo to jest świadome powodowanie uszkodzenia a nie wypadek. Tak samo jak ktoś rażąco przekroczy przepisy to można wystąpić o regres z OC, tak samo jak jakiś debil świadomie ryzykuje utratę zdrowia to
@Nick7C5: Czyli prawdopodobnie sam masz takie auto albo przynajmniej pojazd z USA i uraziłem twoje ego w jakiś sposób xDDDD
oni maja ciekawsze rzeczy do robienia niz praca XD
Opowiadanie, kompletnie się nie klei - "pierwszy przejechał ZANIM doszedłem do przejścia dla pieszych", nastepnie "wyprzedał przed przejsciem dla pieszych" ale pieszy zdążył wejść i stanąć przed pojazdem, mało tego, ten nawet się zatrzymał... To prędkości musiały być zawrotne - super wyścigi. To mi śmierdzi jakimś frustratem którego gacie cisną, pewnie głośny
@leoha: Przecież powiedział, że zatrzymał się na przejściu bo goście robili sobie rajd i kierowca w niego wjechał
@LudzieToDebile: a wiec co uslyszalem, sportowy wydech i przepiecie biegów, piszczacych opon nie zanotowalem, ale dziekuje za chec pomocy.
edit: Chyba wiem w czym rzecz, szanowny pieszy w spandeksach podobnie jak ty pierwszy raz w zyciu uslyszam dzwiek sportowego wydechu i odrazu przyszlo mu na mysl NFS most wanted i wyscigi miejskie, a ze nie znal marki samochodu postanowil wskoczyc na maske i zapytac, ktos to nagral, zrobilo