Nie lubię gówniaków w sportowych autkach co się rozbijają po mieście, i czują się bezkarni, ale w życiu bym nie wpadł na pomysł żeby wchodzić na takie auto by udowodnić mu swoją rację.

Trzeba na prawdę nie szanować swojego zdrowia lub życia by aż tak ryzykować.

Ludziom często w takich sytuacjach puszczają nerwy (zwłaszcza jak ktoś ma drogie autko) i może ktoś kiedyś depnąć gazu. No i co z tego, że racja Pokaż całość