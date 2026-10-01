Sprawiasz że ktoś zwalnia i jedzie zgodnie z przepisami, mniejsza szansa że doprowadzi do wypadku lub kogoś potrąci, bo będzie przez najbliższych kilka kilometrów rozglądał się za policją - dostajesz mandat, bo lepiej żeby ktoś zapieprzal bo jest szansa że zatrzyma go policja i zasili budżet mandatem. A że przy okazji kogoś może zabić to trudno, policja to jakoś przelknie.