Myślenice: akcja policji przeciw mruganiu światłami
Mrugali światłami, żeby ostrzec przed policją. Dron namierzył kierowców, posypały się mandatybyferdo
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Mrugali światłami, żeby ostrzec przed policją. Dron namierzył kierowców, posypały się mandatybyferdo
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Komentarze (117)
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@mocten: Na czym niby to niewłaściwe użycie polega, skoro PoRD jasno wskazuje, że można ostrzegać światłami jeśli nie oślepia się innych kierujących, co w samo południe jest niemożliwe?
"Kierujący może używać sygnału świetlnego, gdy zachodzi konieczność ostrzeżenia o niebezpieczeństwie"
divide et impera
Panie władziu! Ostrzegałem kierowców o zagrożeniu - biegających po ulicy psach. Nie ma mowy o oślepieniu innych kierujących światłami drogowymi w ciągu dnia. Odmawiam przyjęcia mandatu i zapraszam do sądu.
@ATAT-2: Dron nagrywa pojazd TU, a psy są TAM... to chyba oczywiste.
@adminek84: no bo jest dla bezpieczeństwa. Nadmierna prędkość to główna przyczyna wypadków, szczególnie tych z ciężkimi konsekwencjami.
Prawda ?
Wspaniale się żyje w tym naszym polskim dobrostanie.
@WuGie: ewentualnie ostrzegłeś właśnie gościa co jedzie na bani albo z zakazem itd.