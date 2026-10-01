Bartnictwo - dawna sztuka zdobywania miodu
Najstarsze ślady bartnictwa na terenie współczesnej Polski pochodzą z przełomu VII i VIII wieku. Od XV wieku funkcjonowały wspólnoty bartne, które regulowały, kto mógł pozyskiwać miód, gdzie i w jaki sposób. Wspólnoty miały swoje sądy bartne do rozstrzygania sporów oraz wójtów lub sędziów bartnych.Lifelike
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 12
- Odpowiedz
Komentarze (12)
najlepsze
@DziendobryMireczku: W jakich lasach masz barcie? Ile miodu zostawiasz pszczołom na zimę?