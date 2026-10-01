No jak? Przez ostatnie 2000 lat niby poziom wody sie podniósł, a za razem spod wody wyłoniła się Finlandia?! Obecnie Finlandia jest na poziomie ok 30-120m. Przynajmniej te tereny, które tutaj są ukazane w pełnym zanurzeniu.



Tektonicznie to jest absolutnie najspokojniejszy teren w Europie, juz nawet w Polsce jest większa aktywność tektoniczna.



To się nie klei