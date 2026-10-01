Interaktywna wizualizacja ostatniego zlodowacenia w Europie Środkowej
Zlodowacenie północnopolskie to najmłodsze zlodowacenie plejstoceńskie na obszarze Polski. Swój maks. zasięg lądolód skandynawski osiągnął w fazie leszczyńskiej. Jego południowa granica biegła wówczas mniej więcej linią: Zielona Góra - Leszno -Września - Konin - Płock - Nidzica i dalej na wschód.Lifelike
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Komentarze (23)
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Tok 24100 p.n.e. byl 10k lat temu
Pewnie odrywali korki ze szmacianych bukłaków ( ͡° ͜ʖ ͡°)
( ͡° ʖ̯ ͡°)
Tektonicznie to jest absolutnie najspokojniejszy teren w Europie, juz nawet w Polsce jest większa aktywność tektoniczna.
To się nie klei