Odeszła legenda metalu. Conrad Cronos Lant z Venom nie żyje
Conrad Cronos Lant, wokalista, basista i założyciel zespołu Venom, zmarł. Informację przekazał zespół w oficjalnym komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych. Muzyk przez ponad cztery dekady był centralną postacią grupy i jednym z najważniejszych twórców jej charakterystycznego brzmieniTo_ja_moze_pozamiatam
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Komentarze (34)
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https://www.youtube.com/watch?v=3qbwnDd5yOo
Ale fakt, jak nie byłeś nigdy brudasem to jego nazwisko raczej nic ci nie mówi - oni sami nigdy nie osiągnęli poza tymi kręgami nawet przybliżonej rozpoznawalności do Slayera, nawet nie mówiąc już o Metallice.