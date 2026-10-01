Rolnik płaci kilkanaście złotych, inni ponad tysiąc. Szef RF o luce w NFZ
Przewodniczący Rady Fiskalnej Sławomir Dudek wskazuje, że według wyliczeń składka zdrowotna rolników to kilka lub kilkanaście złotych miesięcznie, a inni płacą nawet ponad tysiąc. Jak mówi w rozmowie z Rynkiem Zdrowia, model finansowania ochrony zdrowia wymaga przeglądu, bo luka w NFZ może w 2027 r.airaG
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Komentarze (44)
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ilosc platnikow ZUS- 16 mln
ilosc platnikow KRUS- 1 mln (i spada)
Aaa! I lekarzom dajmy podwyzki, bo wyjada do innych krajow xD
Szpital w Miastku upadł. Lekarze wykazywali nawet 77 zabiegów na dobę
@misstrant: a może nie chodzi o obarczanie a zwyczajną sprawiedliwość?
No i mamy winnych zapści NFZ.
Jak dolejemy więcej wody do dziurawego wiadra to tylko więcej się rozleje.