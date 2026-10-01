Istnieje coś takiego jak Złoty Wiek Islamu tylko, że nieco w innej postaci niż Jagged-85 opisywał to na Wikipedii.



Wzmiankowany "Złoty Wiek" jest konsekwencją podboju przez muzułman południowo/wschodniego wybrzeża Morza Śródziemnego, które wcześniej zasiedlały narody należące do cywilizacji greckiej. Dzięki plądrowaniu i grabieży, muzułmanie wzbogacili się także intelektualnie. Niektórzy z nowo nabytych niewolników stali się nauczycielami dla co bardziej światłych muzułman. Uzyskali dostęp do bizantyjskiej i rzymskiej literatury. Uzyskanie dostępu to innej Pokaż całość