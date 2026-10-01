Złoty wiek islamu okazał się być w niemałej części wymysłem pewnego wikipedysty
Ciekawa historia jak konfabulacje wikipedysty Jagged_85 przeniknęły do mediów głównego nurtu i potrafiły stać się obowiązującą narracją w niejednym kręgu intelektualnyma94e345cd1084e88ab6e20h41571718a
- #
- #
- #
- #
- 22
- Odpowiedz
Komentarze (22)
najlepsze
przynajmniej w europie zachdoniej
Wzmiankowany "Złoty Wiek" jest konsekwencją podboju przez muzułman południowo/wschodniego wybrzeża Morza Śródziemnego, które wcześniej zasiedlały narody należące do cywilizacji greckiej. Dzięki plądrowaniu i grabieży, muzułmanie wzbogacili się także intelektualnie. Niektórzy z nowo nabytych niewolników stali się nauczycielami dla co bardziej światłych muzułman. Uzyskali dostęp do bizantyjskiej i rzymskiej literatury. Uzyskanie dostępu to innej
https://www.youtube.com/watch?v=0mlGDZ1ZDFI
jedno z potwornych narzędzi tortur również okazało się wymysłem jakiegoś wikipedysty
https://talesoftimesforgotten.com/2019/11/11/why-most-so-called-medieval-torture-devices-are-fake/#more-4041
No fajnie czyli koleś promuje jakiś scam i po to wypluł ten artykuł. Ciekawe czy napisany przez ai.
Powszechnie wiadomo, że islam to ogólnie wielki rozwój naukowy i gospodarczy w Afryce, a także na terenach jakie podbili w Europie. W przeciwieństwie do chrześcijańskiego średniowiecza, które przyniosło tylko zacofanie i zabobon.
Ale że jak: krucjaty wywołali chrześcijanie?
Do tej pory uważano że to był efekt działań muzułmanów, którzy zabronili przyjeżdżać chrześcijanom do Grobu Świętego., a miejscowym represjonowano.
Zresztą szybki rozwój islamu w tamtych czasach był spowodowany głównie przez wybory, jakie dawano miejscowym: Islam, dżizja, albo śmierć. Taka islamska forma demokracji.