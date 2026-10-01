Ja tam mam to gdzieś. Jak ktoś się pyta ile zarabiam to mówię jaką mam stawkę, jak jest oburzony czemu on tyle nie ma to pytam się co robi. Zazwyczaj ta osoba wykonuje pracę mniej odpowiedzialne niż ja i dodatkowo wolniej. Jeśli on zarabia więcej niż ja to mówię że fajnie, jakiś powód musi być a ja mam to też gdzieś. Jeśli będę chciał zarabiać więcej to pójdę po podwyżkę, jeśli jej Pokaż całość