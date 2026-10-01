Polacy boją się rozmawiać o pieniądzach w pracy. Przełożeni robią z tego tabu
Tylko 21 proc. pracowników otwarcie rozmawia o swojej pensji ze współpracownikami - wynika z badania na zlecenie InterviewMe. 63 proc. respondentów deklaruje, że rozmowy o zarobkach są w ich miejscu pracy formalnie ograniczane albo źle widziane przez przełożonych.Skarbiec_Biz
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Komentarze (32)
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no kolego nie zawsze, w niektórych januszexach jest tak że jak już dostaniesz podwyżkę 200 zeta to zaraz Janusz powie "panie Areczku tylko Pan się nie chwali bo inni też będą chcieli" po czym na popijawie zakładowej się zaraz dowiadujesz że Pan Wiesio to dostał 300 zł już rok temu xD
@conspir4tor: Wystarczy że wiesz ile zarabia Piotrek na takim samym stanowisku i już pracodawca ma mniejszą przewagę informacyjną. To tak jakby iść do sklepu i wiedzieć że masło kosztuje od 8 do 18 zł, za ile wynegocjujesz za tyle kupisz. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Co do uja jest z ludźmi nie tak? Po co się idzie do pracy jak nie dla pieniędzy? Każdy chce mieć ich więcej bo poza pracą też jest życie.
zgodnie z zasadą dzieł i rządź
wszyscy siedza cicho
i ja mam na dzien dobry takim osobom podawac reke? nikomu w tej robocie nie podaje reki
2. Nawet jak się dowiesz kto ile ma, to nie możesz iść do szefa i powiedzieć, że chcesz więcej, bo kolega ma więcej, bo patrz punkt 1