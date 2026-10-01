Przecież oni jak tu do nas przyjadą (a już ich przyjeżdża tysiące) to nas zmiotą z powierzchni ziemi tam nawet zwykłe młode szczury potrafią wyjść na ulice z byle powodu a u nas benzyna po prawie 10 zł i nikt nic nie robi wygnają nas z naszego własnego kraju a my ze spuszczoną głową będziemy robić marsz milczenia xd