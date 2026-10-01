Szokujące nagrania z Francji. Płoną szkoły, premier zwołuje sztab.
Fala zamieszek, która wybuchła dwa tygodnie temu w szkołach we Francji, przerodziła się w ogólnokrajowe rozruchy.MistrzSumo
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Fala zamieszek, która wybuchła dwa tygodnie temu w szkołach we Francji, przerodziła się w ogólnokrajowe rozruchy.MistrzSumo
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Komentarze (66)
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To już nawet nie patologia tylko zwykła bandyterka. Zgaduje, że to efekty bezstresowego wychowania plus ubogacenie kulturowe elementem społecznym z krajów gdzie takie rzeczy są
@andbatros:
Za moich czasów to wsadzało się galaretkę do myszki...
@Okajri: dziedzictwo tych imperiów trwa w najlepsze dzisiaj w postaci chatek z trzciny lepionej gównem : - D
Przytoczę film dokumentalny :P
https://www.youtube.com/watch?v=WaWvqKGZYtE
- Spal ten budynek