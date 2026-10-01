NOWE samochody narzędziem szpiegów (CHINY). Służby alarmują: kamery, gps i mikro
Nowoczesne samochody coraz częściej przypominają mobilne centra danych, gromadząc informacje o kierowcach, pasażerach i lokalizacji pojazdu. Holenderskie służby ostrzegają, że dostęp do tych danych mogą uzyskać nie tylko cyberprzestępcy, ale także producent i podmioty państwowe.FXMAG
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Komentarze (27)
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@Nick7C5: Na tle europy polska szlachta była wyjątkowo przygłupia ¯\(ツ)/¯ cóż popatrz na współczesne elity i jest podobnie, kto tutaj ma władze dostaje jakiegoś porażenia
Bez tego ci chyba niesprzedadza nowego auta
Ciekawe czy przy odsprzedaży trzeba ta zgode ponowaiac u nowego własciciela
i w końcu coś innego znalazłem