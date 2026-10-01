Pieniądze ze zbiórki Łatwoganga - szpitale skarżą się na zapisy umów.
Większość pieniędzy, które Fundacja Cancer Fighters przeznaczyła na wsparcie szpitali, nie trafiła jeszcze na konta placówek dowiedziała się Rzeczpospolita. Niektóre ze szpitali wciąż negocjują zapisy umowy darowizny. Eksperci, z którymi rozmawialiśmy, uznają je za kontrowersyjne.Dzikidzik11
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Komentarze (49)
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@Hmrogrz: Trzeba by widzieć o co chodzi w tych zapisach bo wtedy by było jasne czy fundacja to jakiś dziwny twór co to bardzo nie chce
Bez reformy gruntownej NFZ dosypywanie hajsu jest bez sensu bo to studnia bez dna.
Dzisiaj w Polsce konował z Pcimia Dolnego zarabia więcej niż specjaliści światowi z zachodu.
Co za dyrektUra
Na botoks i nowe ciuszki wystarczy ( ͡° ͜ʖ ͡°)
heh pisałem o tym, że ociągając się i nie wydając tych pieniędzy bo niby muszą mądrze to zrobić mogą sobie dzięki temu wdupić kasę na lokaty i tylko z tego kosić nieźle siano
Plus inwestowanie w szpitale w miastach powiatowych gdzie są wiadomości o kolejnych zamkniętych placówkach yo też taki trafiony pomysł że hej.