Lokata przyniosła już 1 mln zł odsetek.

heh pisałem o tym, że ociągając się i nie wydając tych pieniędzy bo niby muszą mądrze to zrobić mogą sobie dzięki temu wdupić kasę na lokaty i tylko z tego kosić nieźle sianoPlus inwestowanie w szpitale w miastach powiatowych gdzie są wiadomości o kolejnych zamkniętych placówkach yo też taki trafiony pomysł że hej.