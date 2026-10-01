Kierowcy w Polsce nie mają łatwego taniego życia. Nie dość, że ceny paliw rujnują ich domowe budżety, to teraz do tego dochodzą jeszcze podwyżki cen obowiązkowego ubezpieczenia OC. Tak dużego skoku miesiąc do miesiąca nie było od ponad 2 lat. Najgorsze jest to, że na tym może się nie skończyć. We