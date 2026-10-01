Paliwo to już nie jedyny problem kierowców. OC drożeją; ma być rekordowo
Kierowcy w Polsce nie mają łatwego taniego życia. Nie dość, że ceny paliw rujnują ich domowe budżety, to teraz do tego dochodzą jeszcze podwyżki cen obowiązkowego ubezpieczenia OC. Tak dużego skoku miesiąc do miesiąca nie było od ponad 2 lat. Najgorsze jest to, że na tym może się nie skończyć. WeFXMAG
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Komentarze (31)
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Bo na konia to za mało miejsca w 25 metrach
..
Nudne to się już zrobiło.
A za FXMAG to zakop.
Kolejny bot do wrzucania artykułów.
Więc po tych podwyżkach z ostatnich latach płacę tak bardzo więcej, że z 190zl się zrobiło 90. :D
W aucie to jak podnieśli OC o parę złotych to assistance obniżyli i suma była w sumie mniej więcej ta
+ 30 złotych.
Chciałbym takie szalejące podwyżki przy innych rachunkach.