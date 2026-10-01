Chiny przegrały walkę o Gdynię. Po sześciu latach
Chiński Hutchison odpuścił Gdynię. W przetargu na budowę Portu Zewnętrznego, po niemal sześciu latach i dziewięciu przesunięciach terminu. To dobra wiadomość dla bezpieczeństwa Polski. Chińczycy nie przejmą kontroli nad nowym portem, w którym mają cumować także statki ze sprzętem wojskowym. Wciąż jeKapitanTorpedal
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Komentarze (19)
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A Kto to zrobi?
Chiny nie przegrały procedury przetargowej, bo do niej nie przystąpiły
Chiny chciały i były realnie zainteresowane tym projektem, ale to było dawno temu, na zupełnie innym etapie tej sześcioletniej telenoweli
Serio, mamy dać im usypać falochron? xD
Tekst sugeruje, że już jest jakieś przejęcie wcześniejszego portu, i chyba mi się coś faktycznie kojarzy, że coś takiego miało miejsce w PL w jakiejś skali.
Komentarz usunięty przez autora
Mamy rezygnować z dobrej oferty tylko dlatego, że NATO się obawia Chin?
Wojna to biznes.