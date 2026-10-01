Moment, chwila, strategiczny obiekt, duża inwestycja i wpłynęła jedna powtarzam JEDNA oferta? Przecież to jest całe do prześwietlenia i wał pewnie wałem pogania przeciwpowodziowym takim. I jakieś tłumaczenia, że chiny nie przejęły xDDD Nawet nie złożyli oferty xD I te zachwyty, ze zachodni kapitał blackrock to dla nas dobrze, kisne.