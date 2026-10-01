Atomowy zwrot akcji. Orlen i Synthos jednak zbudują małe reaktory
Orlen Synthos Green Energy chce do 2032 roku uruchomić pierwszy reaktor atomowy.sir-stachu
- #
- #
- #
- #
- 39
- Odpowiedz
Orlen Synthos Green Energy chce do 2032 roku uruchomić pierwszy reaktor atomowy.sir-stachu
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (39)
najlepsze
@djtartini1: taki cosplay to ja rozumiem, bez handlarza bronią od respiratorów skremowanego w Albani gdzie nie ma krematoriów
W tym samym czasie już jakies 4 lata temu królestwo ziemniaczane postawiło i odpaliło elektrownie atomową.
Jakoś nie ma tam eldorado.