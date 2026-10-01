Można tylko chwalić, wtedy chaos się zgadza. Złe opinie nie są nikomu potrzebne. Pepper to już też opłacane ścierwo i ciężko tam znaleźć realną promocję.
Internet już nie istnieje. Został tylko marketingowy bełkot.
Można tylko chwalić, wtedy chaos się zgadza. Złe opinie nie są nikomu potrzebne. Pepper to już też opłacane ścierwo i ciężko tam znaleźć realną promocję.Adrninistrat0r
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Komentarze (51)
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@funeralmoon: kolejny co sie boi napisac wprost ze to firma z pieprzonego izraela, w zydowskich rekach.
I co, myslisz ze mnie ktos zbanuje?
co za łeb xD
@Adrninistrat0r: już dawno nie
Internet jest pod google (abyś szybko znalazł produkt X) oraz pod LLMy (aby ChatGPT powiedział ci, że produkt X jest najlepszy)