Na świecie zaczyna brakować miedzi. Szansa dla naszego KGHM
Rosnące zapotrzebowanie na miedź zderza się z coraz większymi ograniczeniami po stronie podaży. Jakich cen metalu można spodziewać się w nadchodzącym kwartale? Prognozę dla rynku oraz akcji KGHM w rozmowie z FXMAG przedstawił Łukasz Wydra, analityk Cashify Gold. Na pierwszy rzut oka wrzesień 2026 roFXMAG
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Komentarze (31)
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@MilionoweMultikonto:
Chęci do życia.
A to jeszcze żadna zagraniczna korporacja nie wykupiła tego upadającego przedsiębiorstwa, które na pewno się nie opłaca Polsce ??
Trzeba to prędziutko nadrobić...
Takie górnictwo węgla kamiennego jest w Polsce kopane po jajkach od dekad, ale dalej sie trzyma. Każdy pomysł "sprzedaży kopalni za zlotóweczke bo taniej niż dopłacać" to zdrada.