Producenci pamięci zarabiają krocie, a my wykrwawiamy się, kupując elektronikę
Micron poinformował, że w ostatnim kwartale fiskalnym osiągnął 54,2 mld dolarów przychodu. To o ponad 3 mld dolarów więcej od średniej prognoz analityków ankietowanych przez LSEG, która wynosiła 51,07 mld dolarów.pixel-nerd
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Komentarze (33)
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@KingaM: No i staniała. Dzisiejsze chińczyki za kilka stów mają parametry zbliżone do flagowców z 2016 za kilka tysięcy.
Starsi użytkownicy pewnie pamiętają jak w 2011 HDD 500 GB kosztował już w detalu 120 zł a 1 TB poniżej 200 zł to poszła bajeczka o tym jaka to straszna powódź nawiedziła fabrykę WD w Tajlandii i hyc, ceny wszystkich dysków od razu wzrosły dwu-trzykrotnie i na takim poziomie zostały na lata. A to była tylko jedna fabryka, jednego producenta kiedy podrożały wszystkie, od WD po Seagate'a, Toshibę, czy
Ja p------e wykpoki...
Przykład smartphone, tv i wiele innych:
Zdobyli rynek, wypracowali marki, tanimi i niezłą elektroniką. Teraz jak już to mają, to cenowo flagowce nie odstają ceną od innych producentów.
Xiaomi 17 Ultra - 5,5k
VIVO X300 Ultra - 8,5k
Natomiast g---o będzie gównem, i jak jak hajsu nie wyłożysz, to za 800zł cudów nie będzie.
Samsung 990 PRO uzywany na amazonie za 313€ czyli cena razy 2
DDR5 RAM 64GB na amazonie za jedyne XD 1.150€ czyli cena razy 5 k---a
27 marca 2024 na snapshocie ponizej. Bylo kupic wiaderko pamieci.
Pieciokrotny zysk na pamieciach, teraz juz nie bede zmienial mojego mini dekstopu raz na rok, bo tak.