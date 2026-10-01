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Starsi użytkownicy pewnie pamiętają jak w 2011 HDD 500 GB kosztował już w detalu 120 zł a 1 TB poniżej 200 zł to poszła bajeczka o tym jaka to straszna powódź nawiedziła fabrykę WD w Tajlandii i hyc, ceny wszystkich dysków od razu wzrosły dwu-trzykrotnie i na takim poziomie zostały na lata. A to była tylko jedna fabryka, jednego producenta kiedy podrożały wszystkie, od WD po Seagate'a, Toshibę, czy