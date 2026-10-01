Prokuratura: Ihor M. w psychozie, zarzuty wciąż nieogłoszone
Podejrzany o atak w klasztorze w Jarosławiu 31-letni Ihor M. jest w stanie psychozy i wymaga leczenia farmakologicznego,Ola-galkola_89
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Podejrzany o atak w klasztorze w Jarosławiu 31-letni Ihor M. jest w stanie psychozy i wymaga leczenia farmakologicznego,Ola-galkola_89
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Komentarze (24)
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I nie żaden podejrzany o atak w klasztorze, tylko zwykły morderca.
https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/warszawa/bestialska-zbrodnia-na-kampusie-uw-sprawca-uslyszal-zarzuty/qldyfcm
@Nottingham: przecież uznali, że był niepoczytalny
jeśli psychoza wynika z samego ćpania to ustępuje po krótkim odwyku, lekarze mogą podać substancje co to przyśpieszą (neuroleptyki choćby). Może natomiast tak być że pacjent miał skłonności do schizofrenii albo jeszcze jej "niewyzwoloną" postać. Klasycznie pacjenta spotyka jakiś silny stres (albo pierwszy raz ćpa coś srogiego), a następnie traci całkowity kontakt z rzeczywistością i może mu tak zostać nawet na zawsze. Gość prawdopodobnie trajkocze
Teoretycznie jest minimalna szansa że cały kościół był w zmowie i obwinili za to biednego ihora xd
A na poważnie to domniemanie niewinności MUSI być stosowane zawsze w każdej sprawie bo inaczej pojawią się ludzie którzy będą robić wyjątki w bardziej wątpliwych sprawach, nic to i tak nie zmieni tutaj wyroku.
Prokuratur -To ten jeden "spełniany" z 100?