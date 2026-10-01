Sąd dał zgodę na fuzję. Właściciel TVN sprzedany
Sąd w Kalifornii dał zielone światło na finalizację fuzji Paramount i Warner Bros. Discovery. Oznacza to, że warte 110 mld dolarów przejęcie właściciela TVN staje się faktem. Na czele nowego giganta medialnego stanie m.in. dotychczasowy szef koncernu Mattel, Ynon Kreiz.Lokator87
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Komentarze (71)
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@high_tower: "Spółki strategiczne", są po to żeby uniemożliwić przejęcie lub wykup bez zgody rządu. Dziwnym trafem wpisali TVN w 2024 kiedy chciał go kupić bodajże fundusz z Węgrzech. No taką mamy "wolność mediów" w tym kraju (wystarczy popatrzeć na "czystą wodę" TVP), a Paramount najwidoczniej jest na tyle "koszerny" że nikt nie będzie im
@high_tower: Tusk to sobie może wyrazić zgodę na zbudowanie kibla w warszawie za 5 milionów