Beskid Niski - zapomniana kraina w Małopolskim
Kraina dawnej Łemkowszczyzny pozostawiła po sobie mozaikę kultur, religii i tradycji, o której wielu już zapomniało. Pamiętają łagodne góry, zielone pastwiska, które pośród roślinności kryją ślady dawnych mieszkańców. W ramach Beskid bez Granic dotrzemy w kazde z tych miejsc samochodem 4x4...rudeiczarne
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 17
- Odpowiedz
Komentarze (17)
najlepsze
Ludzie przecież uwielbiają tłumnie wbijać w tereny ze słabą bazą turystyczną, gdzie jak nie masz własnego auta to nie masz dużej możliwości ruchu. To naprawdę jest zadziwiające dla kogoś, kto prowadzi jakiś blog turystyczny...
I nie wiem czy wiesz, ale mogą sobie spokojnie istnieć tereny bez tego waszego zadeptywania tylko po to by się pochwalić na jakimś Instagramie, blogu itd... Naprawdę to nic strasznego.
@Bijelodugme: Przewodnikiem, który przez lata pokazywał ludziom ciekawe miejsca. To jest mój zawód.