Ludzie przecież uwielbiają tłumnie wbijać w tereny ze słabą bazą turystyczną, gdzie jak nie masz własnego auta to nie masz dużej możliwości ruchu. To naprawdę jest zadziwiające dla kogoś, kto prowadzi jakiś blog turystyczny...I nie wiem czy wiesz, ale mogą sobie spokojnie istnieć tereny bez tego waszego zadeptywania tylko po to by się pochwalić na jakimś Instagramie, blogu itd... Naprawdę to nic strasznego.