Swoją drogą to jak wygląda kara śmierci w USA, to jest jakiś cyrk o którym można dyskutować chyba w zupełnym oderwaniu od dyskusji o samej karze śmierci.



Bo kara nie powinna być "wymyślna i okrutna", a amerykańska kara śmierci chyba taka jest, a w sumie być taka nie musi.



Po pierwsze trzymanie kogoś 30 lat w celi śmierci?

Jak zapada prawomocny wyrok sądu, kończy się procedura odwołania, gubernator powinien mieć 24h na zastosowanie swojego prawa Pokaż całość