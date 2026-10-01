Skazana na śmierć w USA przeżyła egzekucję. "Szokujący rozwój sytuacji"
50-letnia Christa Pike, skazana za zamordowanie koleżanki z klasy, otrzymała dwa zastrzyki ze śmiercionośną substancją, po czym konieczne było przetransportowanie jej do szpitala. O szczegółach poinformowali jej prawnicy. Sprawę opisują amerykańskie media, m.in. NBC News.maxelm2
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Komentarze (164)
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Nikt realnie myślący nie uwierzy że to się stało przypadkiem. W Kanadzie w 2025 przeprowadzono ponad 16 tys. eutanazji - oczywiście bez żadnych problemów. Dlaczego tutaj ograniczono się do dwóch dawek i to rozłożonych w czasie? Coś by się skazanej stało jakby dostała od razu dziesięć dawek? Dlaczego
@StaryPierdziel: Ale wtedy mogłaby umrzeć
PS przypomniała mi się sprawa z nieudaną próbą eutanazji z 2022 w Belgii, gdzie personel ostatecznie zdecydował się udusić pacjentkę poduszką(ʘ‿ʘ)
Bo kara nie powinna być "wymyślna i okrutna", a amerykańska kara śmierci chyba taka jest, a w sumie być taka nie musi.
Po pierwsze trzymanie kogoś 30 lat w celi śmierci?
Jak zapada prawomocny wyrok sądu, kończy się procedura odwołania, gubernator powinien mieć 24h na zastosowanie swojego prawa
ludzie się wieszają nawet na klamce i jakoś brak przerwania rdzenia im nie przeszkadza
@radziuxd:
no coz...skoro uwazasz, ze ew powolna smierc z uduszenia jest humanitarna metoda...
Nikomu nie dogodzisz, a usa niech się bawi samo w swoim cyrku
@Widelec_: Barbarzyństwem jest pozwolenie żyć takim bestiom jak ta baba. Kara śmierci to jedyna słuszna i cywilizowana metoda na takich p------------w i mam nadzieję, że u nas też kiedyś zostanie przywrócona ¯\(ツ)/¯
@Tryt_on: a co w tym nieludzkiego? zazwyczaj w życiu tak jest, że tym, że już na ciebie czas też dowiadujesz się w ostatniej chwili
@Tryt_on:
nie no, o tym, to dowiadujesz sie podczas oglaszania wyroku ;) Pozniej tylko czekasz, az nadejdzie dzien wykonania wyroku.
https://wiadomosci.gazeta.pl/swiat/7,198075,33054124,miala-byc-pierwsza-stracona-kobieta-od-200-lat-w-ostatniej.html