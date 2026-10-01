Inżynier z afryki najpierw nagrywał i zaczepiał spacerującą parę a potem zaatakował Polaków z użyciem gazu.
Komentarze (91)
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Obcokrajowcy w Polsce czują, że MOGĄ ROBIĆ WSZYSTKO łamać prawo, atakować i grozić Polakom śmiercią, bo ZBYT NISKA GROZI IM KARA!!
Za takie przestępstwa jako goście w Polsce powinni być:
1) Sprawiedliwie i surowo karani
2) Konfiskata majątku i odpracowywanie na rzecz utrzymania podczas odbywania wyroku oraz na pokrycie kosztów deportacji oraz szkód
@mattmd: POPiS, mówi to panu coś panie Fedku?
To mała cena za potencjał różnych sposobów myślenia, wrażliwości, puli genetycznej!
A tak w ogóle to wpuśćcie w końcu tych ludzi, kim są, ustali się później!