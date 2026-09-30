Holandia odcina urzędy od Microsoftu: czas na linuksową niezależność!
Holandia tworzy niezależne środowisko cyfrowe DAWO oparte na systemie NixOS. Projekt ten ma na celu uniezależnienie holenderskich urzędów od Microsoftu, zwiększenie cyfrowej suwerenności państwa oraz poprawę bezpieczeństwa danych.Tired_
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Komentarze (30)
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@marpic: Bo wg prawaków te nowe podatki korpo przerzucą na klientów (Przynajmniej tak mówią przy podatku od nadmiarowych zysków). No i jeszcze Trump się obrazi, a tego nie chcemy
( ͡° ͜ʖ ͡°)
@psiversum: Jak microslop bez ostrzeżenia blokuje urzędnikowi dostęp do poczty to zapala się czerwona lampka.
Microsoft ICC email block triggers Dutch concerns over dependence on U.S. tech
@psiversum: gdzie wady?
Jak dotąd żadna się nie udała. Rozbiją się chociażby o zwykłe współdzielenie pracy, które w MS Office działa wyśmienicie (Shatepoint np.), a które w Libre Office i tym podobnych nie istnieje, jak 20 lat temu.
@Widelec_: już testują https://code.overheid.nl/MinBZK/mijn-bureau-infra w kilku gminach. W przyszłym roku mają zacząć stopniowo wdrażać w całym kraju.
DAWO to nie tylko sam system oporacyjny, ale cały zestaw narzędzi do administracji, zbiór aplikacji biurowych, komunikator, infrastruktura chmurowa itd.