Niektóre kraje Europy idą w kierunku Linuksa, ale zastanawia mnie, jak w tych krajach wygląda kwestia dostępu do danych publicznych, które mogłoby być wykorzystywane do tworzenia użytecznych apek przez niezależnych twórców? Bo w Polsce są nadal problemy i nawet rozkłady jazdy jest trudno pozyskać. Zastanawia mnie, więc, czy to przejście na Linuksa jest częścią innego sposobu myślenia, czy jedynie jakiejś tam kalkulacji kosztów? Zresztą, w przypadku niektórych krajów mam nawet wrażenie, że Pokaż całość