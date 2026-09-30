Podatek cukrowy od napojówZERO drastycznie w górę.Tak rząd dba o nasze zdrowiexD
We wtorek rząd przyjął projekt nowelizacji prawa zwiększający wysokość stawek podatku cukrowego m.in. od napojów BEZ CUKRU (1litrowa butelka napoju wzrośnie średnio o ~1,50zł) oraz objęciu nim kolejnych napojów, które nie są obecnie opodatkowane podatkiem cukrowymmrbarry
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Komentarze (126)
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I co głupie prole, zachciało wam się unikać systemu kaucyjnego i przygotowywać napoje w domu? To dojebiemy wam kolejnym podatkiem.
Fajny fikoł.
Odpowiedź: nie, nie chodzi ani o zdrowie ani o szkodliwość tych substancji. To tylko pretekst, podatkowe zagospodarowanie pewnego segmentu. Dowodem jest logika takiego rozwiązania - "szkodliwe ale akceptowalne jeśli opodatkowane". Fajna troska o zdrowie. :D
Jak pojawi się australijski malarz i powie że zlikwiduje to g---o to głosuje na niego i w dupie będę miał wszystko inne.