Tragiczny wypadek w centrum Żywca. BMW potrąciło pieszych na przejściu, nie żyje
Tragiczny wypadek w Żywcu: BMW potrąciło pieszych na oznakowanym przejściu.W wyniku zderzenia trzech samochodów osobowych oraz potrącenia dwojga pieszych na oznakowanym przejściu, pięć osób trafiło do szpitali. Niestety, jedna z potrąconych pieszych, kobieta, zmarła w wyniku odniesionych obrażeń.oAutach_pl
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Komentarze (64)
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@kulorok: moja rutynowa droga biegnie z Wrocławia do 'wsi mej'. Ogólnie przywykłem ze w zatłoczonym Wrocławiu wyprzedzanie w tradycyjnym rozumieniu zmiany pasa na przeciwny kierunek nie istnieje. To samo z ekspresówką. Po ekspresówce wpadam w odcinkowy pomiar prędkości i wszyscy jadą
BMW chyba jeszcze nie ma w ofercie samochodów autonomicznych.
W tym przypadku kierującym był 26-latek i to też pasuje do statystyki.
Młody gniewny jezdzacy szybko ale bezpiecznie swoim BMW.
Rok temu
no właśnie, nie wystarczy, masz rację.
@smokealot:
uff...przekaz ta stara dobra zasade niewidomym czy niedowidzacym :D
Jakiś nowy autonomiczny model? Kto napisał algorytm sterowania pojazdem który pozwala na rozjeżdżanie pieszych na przejściach?
Prawidłowy tytuł to:
To tak, jakby napisać, że Smith & Wesson zastrzelił kogoś na parkingu, albo nóż Fiskars zadźgał kogoś w kuchni.
@twister35: obecnie nie żyje (jako rzecze tytuł znaleziska), więc uszanujmy. O zmarłych dobrze albo wcale, nawet jeśli chodzi o BMW.