Polacy za kierownicą to są zwierzęta, 90% z nich należy j---ć bez litości i zabierać prawka na stałe. Mieszkam blisko miejsca ze zdjęcia i tu wieczorami imbecyle potrafią grzać grubo ponad 100km/h, nie wiem jak trzeba być p-------m. A najlepsze, że komisariat policji jest dosłownie 200m dalej i w------e.