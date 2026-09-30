Taki lekarzyna z pipidówy zarabia wielokrotnie wiecej niż premier czy prezydent tego państwa.

A jego obrońcy widzą pełno usprawiedliwień.

Taki lekarz mówi ze mu sie należy wielokrotnie więcej niż premierowi czy prezydentowi.

I "władza" nie widzi problemu, że taka osoba wręcz pluje im w twarz i się śmieje. Ale dalej nic nie robi.

To jest ciekawe.

A ludzie dalej wybierają takich, którzy nie mają żadnego szacunku ani żadnej godności nawet do siebie. Pokaż całość