"Ludzie, czy wy jesteście frajerami?!" Jankowski wali prosto w oczy
Grzegorz Jankowski nie przebiera w słowach w sprawie prywatnych wizyt lekarskich, patologii systemu zdrowotnego i afer z nim związanych! Publicysta Polsat News mówi jak jest i nagłaśnia problemy, o których każdy rozmawia w swoim domu. "Politycy mają nas za idiotów" - mówi Jankowski i w ostry sposóbamadeus86
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Komentarze (56)
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Jesteśmy tak potężną 20 gospodarką świata, że nawet ukraina sra na nasze państwo i elity, a my i tak dajemy im sprzęt i szekle.
Dramat bo scena polityczna jest ustawiona. Na kogokolwiek nie zagłosujesz to będziesz pracować na interesy obcych.
A jego obrońcy widzą pełno usprawiedliwień.
Taki lekarz mówi ze mu sie należy wielokrotnie więcej niż premierowi czy prezydentowi.
I "władza" nie widzi problemu, że taka osoba wręcz pluje im w twarz i się śmieje. Ale dalej nic nie robi.
To jest ciekawe.
A ludzie dalej wybierają takich, którzy nie mają żadnego szacunku ani żadnej godności nawet do siebie.
@xistobal:
Władza buduje wpływy, majątki żon, ma rodzine lakrzy, dostaje łapówki...znaczy się lobbing bo łapówek już w UE nie ma.
Nie chce takich programów w TV, bo są złe. Chce rozmowy z ekspertami, a nie monologi dziennikarzy.