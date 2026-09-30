Sprawa stała sie medialna wiec z pewnoscia poniesie konsekwencje w postaci przeniesienia na inne dyrektorskie stanowisko. Takie osoby mają umocowanie w lokalnej klice i psy poszczekają a karawana pojdzie dalej, jak z kacprzykiem i innymi.

Państwo działa doskonale np. jesli nic nie znacząca matka przeklnie na dziecko, wtedy jest błyskawiczna rekacja i postawienie wszelkich służb na baczność.

W lokalnej klice dyrektorzy nie sa przypadkowi, sędziowie, prokuratorzy, komendant a nawet ksiądz.... Ręka rękę Pokaż całość