Siniaki i strach przed przedszkolem. Trzy różne placówki i jedna pani dyrektor
- Dzieci były bite po rękach i zamykane w izolatce. Pani dyrektor stwierdziła, że jest to sala doświadczania świata. I dzieci siedziały tam same mówi kolejna nasza rozmówczyni.Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (31)
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Ale zapomniałem, że zakolak powiedział inaczej. On by przecież nigdy nie skłamał xD
Jakby moje dziecko wróciło z przedszkola z siniakami bo pani jej pokazywała doświadczanie świata to też bym takiej pokazał co to znaczy doświadczyć świata
@KingaM: na przykład ty
@krzysztof-ww2: ke?
BTW. Jak to jest że ktoś tak łatwo zostaje dyrektorem w kolejnej placówce?
Państwo działa doskonale np. jesli nic nie znacząca matka przeklnie na dziecko, wtedy jest błyskawiczna rekacja i postawienie wszelkich służb na baczność.
W lokalnej klice dyrektorzy nie sa przypadkowi, sędziowie, prokuratorzy, komendant a nawet ksiądz.... Ręka rękę
@RECAPTCHASSIE: lepiej mi zapłać bo cię pobije bulw o_O