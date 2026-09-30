Łukasz opublikował dziś obszerne oświadczenie dotyczące całej sytuacji.Opisuje w nim m.in., że po spotkaniu został publicznie oskarżony o bardzo poważne zachowania. Jak wskazuje, kluczowe dla jego obrony okazało się zachowanie przez niego zdjęć, screenów profilu oraz rozmów, dzięki którym mógł przedstawić swoją wersję wydarzeńInformuje również, że w sprawie złożył zawiadomienie na policję, a obecnie — jak podaje — toczy się również postępowanie cywilne. Wspomina o wsparciu dyrekcji szkoły, znajomych oraz osób, które pomogły mu dotrzeć do materiałów dotyczących sprawy.iwłaśnie ten przypadek jest jednym z powodów, dla których nadal poruszam temat anonimowych oskarżeń i publikowania wizerunku konkretnych osób w grupach ostrzegawczych.Nie chodzi o to, żeby bezkrytycznie wierzyć którejkolwiek stronie. Chodzi o to, żeby pamiętać, że za anonimowym postem może znajdować się realny człowiek, którego życie może zostać bardzo poważnie dotknięte tym, co o nim napisano.