Łukasz opublikował dziś obszerne oświadczenie dotyczące całej sytuacji.Opisuje w nim m.in., że po spotkaniu został publicznie oskarżony o bardzo poważne zachowania. Jak wskazuje, kluczowe dla jego obrony okazało się zachowanie przez niego zdjęć, screenów profilu oraz rozmów, dzięki którym mógł przedstawić swoją wersję wydarzeńInformuje również, że w sprawie złożył zawiadomienie na policję, a obecnie — jak podaje — toczy się również postępowanie cywilne. Wspomina o wsparciu dyrekcji szkoły, znajomych oraz osób, które pomogły mu dotrzeć do materiałów dotyczących sprawy.iwłaśnie ten przypadek jest jednym z powodów, dla których nadal poruszam temat anonimowych oskarżeń i publikowania wizerunku konkretnych osób w grupach ostrzegawczych.Nie chodzi o to, żeby bezkrytycznie wierzyć którejkolwiek stronie. Chodzi o to, żeby pamiętać, że za anonimowym postem może znajdować się realny człowiek, którego życie może zostać bardzo poważnie dotknięte tym, co o nim napisano.
Moje pytanie nadal brzmi:
Czy zdjęcie konkretnego człowieka + jego profil randkowy + anonimowa relacja powinny wystarczyć, żeby publicznie przypisać mu poważne zachowania?
Pozdrawiam Was
Komentarze (17)
najlepsze
skoro sadol pl sie zawinal bo jest coraz wieksza odpowiedzialnosc za udostepnaine linki i tresci to taka babe ktora pozwala na wrzucanie oskarzen tez powinni pojechac
https://wykop.pl/cdn/c3397993/a0b60f2512f526cbf0d577af92885c8727ffee5d21f8e9ddada28768f097a04c,w800.jpg
Anna Koral :F
Od kiedy ich docisnęłam w kilku artykułach na Wykop to nie publikują żadnych postów. Cały czas ich obserwuje
ile tego jeszcze jest ????????
@ArnoldZboczek: gruba i śmierdząca jak sama natalia k. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
To w ogóle jakaś lewacka koncepcja, wszystko działa na opak i jest kompletnie postawione na głowie. Im bardziej absurdalne oskarżenie tym bardziej trzeba wierzyć kolejnej chorej psychicznie babie. Ciekawe czy kiedy bezdomny oskarży Bezosa czy