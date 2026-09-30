Zapraszam na materiał o największej inwestycji kolejowej w Polsce która obecnie powstaje. Jest nią budowa linii kolejowej z Krakowa do Zakopanego oraz Nowego Sącza. Szacowany koszt inwestycji to aż 17 mld złotych. Pod koniec września udałem się na południe naszego kraju żeby pokazać Wam tę niesamowitą inwestycję. Z racji że materiał jest bardzo obszerny a do tego z wieloma szczegółami to został podzielony na 2 części. O tej inwestycji opowiada w materiale Pokaż całość