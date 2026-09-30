Powstaje nowa linia kolejowa z Krakowa do Zakopanego i Nowego Sącza za 17 mld zł
Zapraszam na materiał o największej inwestycji kolejowej w Polsce która obecnie powstaje. Jest nią budowa linii kolejowej z Krakowa do Zakopanego oraz Nowego Sącza. Po skończeniu budowy, czas przejazdu do Zakopanego wyniesie 90 minut a do Nowego Sącza 60 minut.Rusonaldo
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Komentarze (35)
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Dramat
Od dawna wiadomo, że gdzie kolej przechodzi, tam miasto powstaje. Gdzie istnieje kolej, tam istnieje wzrost.
Ja mam tylko jedno pytanie: jakim cudem w XXI wieku miasto ~100k dostaje linię jednotorową?
Jakim cudem to miasto dostaje jednopasmowy (1+1) most (w Kurowie)?
@werfogd: a to akurat zależy tylko od tego, kiedy szury będą myślały, że miały rację i to powiedzą, bo w rzeczywistości nigdy racji nie miały ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@werfogd: Chyba w XIX wieku jak jeszcze nie było dróg szybkiego ruchu.
@zakoleo: Już teraz jadąc z Krakowa do Zakopanego nie ma zmiany czoła pociągu.