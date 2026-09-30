Pokaż całość

Mija ponad 70 lat odkąd znamy małe reaktoryPierwszy okręt z napędem jądrowym, USS Nautilus do służby wszedł w 1954 .Amerykańska armia w latach 50. i 60. eksploatowała kilka małych lądowych reaktorów, m.in. na stacji McMurdo na Antarktydzie. Rosja od 2019 roku ma też pływającą elektrownię „Akademik Łomonosow”. Technologia nie jest nowa.Chodzi głównie o zejscie ze wzbogacenia z ok 90% do około 20% - reaktory musza byc