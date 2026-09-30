Pierwsza mała elektrownia jądrowa w USA. Taką samą chce zbudować Polska
W miasteczku powstałym na potrzeby Projektu Manhattan powstanie teraz pierwsza w USA mała elektrownia jądrowa. Amerykański urząd wydał zgodę na budowę reaktora BWRX-300. To drugi, po Kanadzie, projekt w technologii, na którą liczy Polska.ty_O
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Komentarze (56)
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Mija ponad 70 lat odkąd znamy małe reaktory
Pierwszy okręt z napędem jądrowym, USS Nautilus do służby wszedł w 1954 .
Amerykańska armia w latach 50. i 60. eksploatowała kilka małych lądowych reaktorów, m.in. na stacji McMurdo na Antarktydzie. Rosja od 2019 roku ma też pływającą elektrownię „Akademik Łomonosow”. Technologia nie jest nowa.
Chodzi głównie o zejscie ze wzbogacenia z ok 90% do około 20% - reaktory musza byc
( ͡° ͜ʖ ͡°)
ale wiedz, ze to nie jest ot takie sobie "liczyć na coś", to jest liczenie, za ktore podatnik juz grubo zaplacil ( ͡° ͜ʖ ͡°)