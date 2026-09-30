Całe KPO zostało zainwestowane
"Dzisiaj możemy powiedzieć: zrobiliśmy 100 proc., całe KPO zostało zainwestowane i już dzisiaj widzimy, że KPO stało się motorem rozwojowym Polski. Do 28 września br. podpisano z beneficjentami ponad 1 mln 137 tys. umów na realizację projektów na ponad 234.998,8 mln złotych"Kagernak
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Komentarze (129)
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https://www.kpo.gov.pl/strony/horeca/
Chyba k... gwoździem to przybica tej dykty z gówna i paździerza. Zobaczycie jak KPO po czasie zdewastuje gospodarkę.
I go przez ostatnie 5 lat nie było stać na normalny Internet? O czym ty chłopie piszesz za bzdury. Nic co powstało z KPO nie ma absolutnie żadnego uzasadnienia do wydawania takich pieniędzy. Nawet te durne światłowody czesto były wielokrotnie przepłacone co tylko zwiększyło p---------e takich pieniędzy. Napisz mi proszę jakie to wielkie projekty powstały z KPO? Bo nie powstało NIC co byłoby
@Kagernak:
Wisz, że Baltic Power np. to spółka Orlenu (50,1% prywatni inwestorzy, czyli większość) oraz kanadyjska firma xd
Super dofinansowaliśmy prywaciarzy i zagraniczny koncern! YUPI
Macie mózgi urobione przez banki, wmówili wam, że przejadaniem swojej przyszłości można się chwalić.
Szkoda, że jeszcze z mózgu nie potrafią aby owe rzeczy przemyśleć, kto dostnie te pieniadze, kto zarobi itd. bo nie obywatele a pieniadze są obywateli ;)
Te pieniadze powinny być a zbsolutnym zakazem zarabiania na infrakstrukturze, która jest za nie budowana i wtedy, tylko wtedy miałoby to ręce