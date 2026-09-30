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Szkoda, że jeszcze z mózgu nie potrafią aby owe rzeczy przemyśleć, kto dostnie te pieniadze, kto zarobi itd. bo nie obywatele a pieniadze są obywateli ;)Te pieniadze powinny być a zbsolutnym zakazem zarabiania na infrakstrukturze, która jest za nie budowana i wtedy, tylko wtedy miałoby to ręce