Audi pozywa importerów za sprowadzania własnyh aut z Chin!
VAG blokuje import i sprzedaż własnych AUT produkowanych w CHINACH i ściąganych prywatnie do EUROPY! Powód? Są za tanie po sprowadzeniu!enterprize
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VAG blokuje import i sprzedaż własnych AUT produkowanych w CHINACH i ściąganych prywatnie do EUROPY! Powód? Są za tanie po sprowadzeniu!enterprize
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Komentarze (91)
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To samo jest z samochodami z USA.
Europejskie marki eksportują samochody do USA, gdzie są one na tyle tańsze, że nadal opłaca się im go tam zawieźć, komuś kupić, a następnie sprowadzić do Europy i on będzie nierzadko tańszy (mimo dodatkowego płacenia cła w jedną i drugą stronę).
Podczas gdy w USA czy Chinach jest cenowa konkurencja
No nie wiem, takie BMw klepie auta w USA i Meksyku
Nie zmienia to faktu, że europejscy producenci robią nas bez mydła, ale bardzo rzadko są to te same auta, które można kupić w Europie.
@RicardoMilosTribute: 25-letnich, bo dwudziestopięcioletnich, a nie dwadzieścia pięć letnich.
@NiedzwiedzBilly: Przede wszystkim koszt wytworzenia takiego auta w Chinach jest zapewne dużo tańszy jak masz wszystko tam na miejscu. W Polsce
Chciałbym poczytać z rana o fikołkach, które teraz wymyślicie.