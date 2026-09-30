Oligopol motoryzacyjny w Europie trzyma się mocno i ceny w Europie są ewidentną zmową cenową.

To samo jest z samochodami z USA.



Europejskie marki eksportują samochody do USA, gdzie są one na tyle tańsze, że nadal opłaca się im go tam zawieźć, komuś kupić, a następnie sprowadzić do Europy i on będzie nierzadko tańszy (mimo dodatkowego płacenia cła w jedną i drugą stronę).



Podczas gdy w USA czy Chinach jest cenowa konkurencja Pokaż całość