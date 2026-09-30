A nie można było wprowadzać stopniowo, jedno województwo pilotażowo i później kolejne po 3 w pięciu "transzach"?

Zacząć od warszawki, później np. zachodniopomorskie, łódzkie i podkarpackie w pierwszej, w kolejnej dolnośląskie, podlaskie i świętokrzyskie itd.



Tak, jak było w przypadku wprowadzania DVB-T, tylko jeszcze bardziej rozbite, bo tam cyfra była równolegle z analogiem, a nie kompletnie coś nowego w ciągu jednego dnia