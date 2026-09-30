Wpadka KSeF niczego nie nauczyła. e-Doręczenia z kolejkami na 9000 minut
Przedsiębiorcy w Polsce nie mają łatwego życia. Nie dość, że każdego dnia muszą stawiać czoła wielu wyzwaniom, to rządzący dokładają im nowych, teoretycznie takich, które powinny im ułatwić funkcjonowanie. Tym razem chodzi o system e-Doręczeń, z którego korzystanie od 1 października 2026 roku będzieFXMAG
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 22
- Odpowiedz
Komentarze (22)
najlepsze
Zgadnijcie pod jaką firmę została skrojona ustawa?
Zacząć od warszawki, później np. zachodniopomorskie, łódzkie i podkarpackie w pierwszej, w kolejnej dolnośląskie, podlaskie i świętokrzyskie itd.
Tak, jak było w przypadku wprowadzania DVB-T, tylko jeszcze bardziej rozbite, bo tam cyfra była równolegle z analogiem, a nie kompletnie coś nowego w ciągu jednego dnia
A aktywować nie mogę bo nie działa. Może za tydzień się uda.
Każdy z nich ma darmowy plan. Jak ktoś zakłada "z musu" to w sumie bez różnicy gdzie. Jak będzie potrzebne zaświadczenie o wpisie to można je pobrać z mObywatela. W przypadku tych innych dostawców idzie obecnie dużo sprawniej - nie znaczy że wszystko jest od razu itp., ale nie ma żadnych kolejek do wejścia
@MJ31453: a czyja wina jest, że to g. nie działa? Pod koniec sierpnia wysyłałem przez e-Doręczenia pismo do Sądu Rejonowego. Wszystko zrobiłem tak samo jak do innych urzędów/instytucji. Podpisałem podpisem elektronicznym itd.
Po 3 tygodniach dostałem odpowiedź listem poleconym - nie obsługują komunikacji elektronicznej, jedynie tradycyjną.
Straciłem tylko 3 tygodnie i musiałem jeszcze raz wysyłać to samo w kopercie Pocztą Polską.
To po po wuj widnieją w