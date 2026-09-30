Piłkarz, stojąc w korku, przekracza podwójną linię ciągłą i wyprzedza inne pojazdy bezpośrednio na przejściu dla pieszych - na oczach funkcjonariuszy. Kilka skrzyżowań dalej przejechał na czerwonym świetle. Wykroczenie to zagrożone jest 15 punktami. Pierwotnie sprawa zakończyła się... pouczeniem