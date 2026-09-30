Policja wydała komunikat ws. rajdu Milika. Będzie wniosek do sądu
Piłkarz, stojąc w korku, przekracza podwójną linię ciągłą i wyprzedza inne pojazdy bezpośrednio na przejściu dla pieszych - na oczach funkcjonariuszy. Kilka skrzyżowań dalej przejechał na czerwonym świetle. Wykroczenie to zagrożone jest 15 punktami. Pierwotnie sprawa zakończyła się... pouczeniemstaryjednaknowy
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Komentarze (26)
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Jak kiedyś przechodziłem w niedzielę o szóstej rano na czerwonym, a samochódów nie było w promieniu kilometra, to nie byli tacy wyrozumiali. ( ͡€ ͜ʖ ͡€)
Dopiero jak sprawa zrobiła się medialna, nagle się okazało, że trzeba jednak skierować wniosek do sądu.