Konkurencja na rynku technologicznym jest coraz większa, dlatego nie powinno dziwić, że firmy poszukują sposobu na to, żeby w gąszczu propozycji, przyciągnąć klientów do siebie. Od lat skutecznie robiła to firma Apple. Na dotychczasowych działaniach nie chce jednak zaprzestać. W planach są zmiany, k