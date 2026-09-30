Maszyny zamiast ludzi i masowe zwolnienia. Oto nowy prezes Apple
Konkurencja na rynku technologicznym jest coraz większa, dlatego nie powinno dziwić, że firmy poszukują sposobu na to, żeby w gąszczu propozycji, przyciągnąć klientów do siebie. Od lat skutecznie robiła to firma Apple. Na dotychczasowych działaniach nie chce jednak zaprzestać. W planach są zmiany, kFXMAG
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 11
- Odpowiedz
Komentarze (11)
najlepsze
Demokracja jest tak mądra, jak ludzie, którym oddaje ona głos.
@FXMAG: ⁉
Przyjdzie moment, że i nowym prezesem Apple będzie AI.
....a może już jest?
- Może obniżmy ceny?
- [sandał do studni]
- Ktoś ma jakieś inne pomysły?
- Maszyny zamiast ludzi i masowe zwolnienia!
- O! What's your name again?
@PasswordExpired: To jest regionalizm czy nawiązanie do czegoś?