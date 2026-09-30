Idzie nowa era w astronomii | prof. Maciej Bilicki
Gigantyczna kamera, 10 lat obserwacji i miliardy danych o Wszechświecie. Projekt LSST może pomóc odpowiedzieć na pytania o ciemną materię, ciemną energię, a nawet zweryfikować podstawowe założenia współczesnej kosmologii. A wszystko zacznie się w chilijskich Andach.koral_koloru_koralowego
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Komentarze (20)
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@polarbit: Co ja właśnie przeczytałem?!?
@RS89: Z takimi jak Ty ezoterykami z kolei problem jest inny. Próbujesz obnażyć ułomność nauki jednocześnie eksploatując jej osiągnięcia. Gdyby nie astrofizyka, czy euklidesowe pojęcie wymiarów nia miałbyś nawet skąd czerpać wzorców do tych fantazji. Mówiąc inaczej jest ona wtórna wobec nauki - nie tworzy własnego obrazu świata od podstaw tylko nadbudowuje horyzont, do którego metoda naukowa (jeszcze) nie dotarła. Oczywiście Twoje teorie zawsze