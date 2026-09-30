Moja koleżanka też jest astrologiem. Robi nawet kurs astrologii śledczo-kryminalnej. Natomiast prawda jest taka, że w dzisiejszych czasach wszystko zrobi za Ciebie AI. Dziś nie trzeba już robić trudnych wyliczeń czy samemu analizować profil astrologiczny łącząc kilkanaście dziedzin astrologii samemu tylko wpisujesz do AI i masz wynik.