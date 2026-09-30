Kawa podrożała czterokrotnie. Na giełdzie tanieje, ale w sklepach tego nie widać
Ceny kawy i jej substytutów w Polsce były w lipcu 2026 r. o 4,5 proc. wyższe niż rok wcześniej. W ciągu 20 lat cena paczki kawy wzrosła natomiast około czterokrotnie. Rekordowo wysoka produkcja w Brazylii poprawia perspektywy podaży, ale ceny w sklepach nie ulegają obniżkom.Skarbiec_Biz
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Komentarze (43)
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ja prdl co za nius
co nie podrożało czterokrotnie w stosunku do 2006 roku?
@Miszczu_wszystkiego: ubranie
@Miszczu_wszystkiego: Nie ważne, że przez 20 lat. Wykopki już zdążyły zacząć pisać o strzyżeniu owiec zapominając o tym ile najniższa krajowa na przykład wynosiła te 20 lat temu xD
@funeralmoon: Kiedyś zarabiałeś też pewnie 1200 zł
@kacappylon: a po co skoro kawa akurat zdrowa jest?
Jesli podrozeje 2x na gieldzie to mozecie byc pewni 100% podwyzki w sklepach
Bo polakow sie doi az do krwi, to bydlo tak lubi